Výstraha za výstrahou. Rok 2021 patří mezi nejbouřlivější, říká expertka

Letos v létě střídá jedna výstraha před bouřkami druhou, redakce TN.cz se proto zeptala meteoroložky Dagmar Honsové, jak si rok 2021 vede ve srovnání s předchozími roky. "Roky bohaté na bouřky a výstrahy za posledních dvacet let určitě najdeme, naopak například roky 2018 a 2019 měly hodně výstrah před velmi vysokými teplotami," prozradila.

V počtu výstrah mezi jednotlivými roky tak podle Honsové není velký rozdíl, liší se pouze to, před čím více varují. "V těch letech 2018 a 2019 to byly extrémně vysoké teploty, které panovaly klidně 14 dní, a také riziko požárů. To jsme měli od konce dubna a v průběhu celého léta," uvedla.

"Naopak na bouřky bude letošní rok jeden z nejbohatších za posledních dvacet let," konstatovala meteoroložka. Letošní červenec provází bouřky, a to i velmi silné s přívalovými dešti, celou střední Evropu. Roky 2020 a 2021 mají také více srážek než 2018 a 2019, které sužovalo sucho.

Stabilita a předvídatelnost letního počasí

"Hodně záleží na tom, jaká je synoptická situace. Když je převládající anticyklonální charakter počasí, kdy nás ovlivňuje jedna oblast vysokého tlaku vzduchu za druhou, počasí se předpovídá krásně. V tom roce 2018 bylo jasno, maximálně polojasno a měnilo se akorát to, jestli bude 35 nebo 37 stupňů Celsia," řekla Honsová.

"Ve chvíli, kdy převládá cyklonální charakter počasí a ovlivňují nás oblasti nízkého tlaku vzduchu a nad naším územím se neustále vlní frontální rozhraní, velmi špatně se počasí předpovídá," dodává meteoroložka.

Hodně proměnlivý podle ní bude i zbytek léta. "Až v poslední srpnové dekádě bychom se měli dostat do stabilnějšího charakteru počasí, ale v první dekádě bude pořád hodně oblačnosti, místy bouřky. Neměly by být v příštích dnech tak silné, s výjimkou dneška, protože se ochladí, ale jejich aktivita bude narůstat s blížícím se víkendem, protože teploty opět půjdou nahoru," varuje Honsová.