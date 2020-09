Vystrčil převzal za zesnulého Kuberu prestižní tchajwanské vyznamenání

Zesnulý předseda českého senátu Jaroslav Kubera dostal na Tchaj-wanu prestižní vyznamenání – Řád příznivých oblaků. Tamní prezidentka ho ve čtvrtek předala Kuberovu nástupci Miloši Vystrčilovi (ODS). Ten na ostrově, který Čína považuje za svou provincii, zůstává do pátku.

Jaroslav Kubera plánoval na Tchaj-wan vyrazit na konci února, v lednu však nečekaně zemřel. Jeho rodina považuje vyznamenání od tchajwanské prezidentky za obrovskou poctu.

"Toho vyznamenání si jako rodina velmi ceníme, pro mě znamená ocenění svobody. Smysl svobody, a to je to, o co tatínek vždycky usiloval," svěřila se Kuberova dcera.

Jaroslav Kubera byl 24 let primátorem Teplic, a tam také kandidoval do senátu. Lidé si ho pamatují jako vstřícného člověka, který pro Teplice udělal tolik, kolik jen mohl.

Místo Kubery na Tchaj-wan nakonec zamířil jeho nástupce Miloš Vystrčil, který ve čtvrtek medaili od tchajwanské prezidentky převzal.

"Věřím, že budeme příkladem pro ostatní, abychom to naše evropské demokratické zpoždění, které máme vůči Tchaj-wanu, rychle dohnali," vyjádřil se.

Co dalšího Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu čeká se dozíte v reportáži:

Jeho cesta se ale nelíbí Pekingu, který ostrov považuje za vzbouřenou provincii. Podle Číny Vystrčil poškodil česko-čínské vztahy. Napětí se zvyšuje také mezi Čínou a Spojenými státy, které také Tchaj-wan podpořily.