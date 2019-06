Vystřílím školu, píší čeští teenageři. Policie před tím důrazně varuje

"Přeju si vystřílet celou školu!" napsala třeba v polovině května na twitter jedna studentka. Podobných příspěvků jsou na sociálních sítích desítky. Na twitteru, který s necelými 400 tisíci uživateli v ČR výrazně zaostává za facebookem (přes 5 milionů uživatelů) a Instagramem (přes 2 miliony), redakce TN.cz příspěvků se spojením "vystřílet školu" nebo "vystřílím školu" našla za poslední měsíc zhruba dvě desítky.

Jeden takový tweet dostal do vážných problémů 16letého mladíka, kvůli kterému pražská policie spustila po upozornění amerických bezpečnostních složek v pondělí velké manévry.

Mladík policistům řekl, že svou výhrůžku nemyslel vážně. Policisté ale upozorňují, že to ho odpovědnosti nezbavuje a před podobným chováním velmi důrazně varují.

"Všichni bez rozdílu by měli mít na paměti, že takovouto či podobnou „klukovinu“ mohou zaplatit velice draho. Kromě trestněprávní roviny, kterou zmiňujeme níže, je zde ale i reálná možnost vymáhat po podezřelém škody způsobené dotčeným subjektům A z minulosti víme, že ty mohou být vyčísleny dokonce až v řádu desítek miliónů korun," uvedl mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

Upozornil na dva činy, kterých se pachatelé podobných vtípků mohou dopouštět – šíření poplašné zprávy, za což hrozí ve zpřísněné sazbě 6 měsíců až 3 roky ve vězení, a násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, za což hrozí rok.

Zadržený mladík je ale podezřelý z přečinu nebezpečné vyhrožování. Za to hrozí rok ve vězení, protože je mladiství, tak v jeho případě "jen" půl roku, ale zároveň musí počítat s výchovnými opatřeními.

Policisté jej dokázali vypátrat během jednoho odpoledne. Autory některých výhrůžných tweetů by našli ještě rychleji – na twitteru mají své celé jméno, fotografii, odkaz na další sociální sítě, dokonce i to, do které školy chodí!

"V určitém věku o některých věcech vůbec nepřemýšlíme a hlavně nedomýšlíme. Upoutá nás nějaký dílčí aspekt, jaká to bude sranda, až si to přečtou, a vůbec nedomýšlíme, že je to strašně nebezpečné," upozornil dětský psycholog Václav Mertin. Připomíná ale, že to není nic nového. "Když jsem byl malý, tak jsme sice nic nikam nepsali, ono taky nebylo kam, ale dělali jsme také blbosti. Myslím si, že je to pořád totéž, mění se ale kulisy a doba," řekl TN.cz Mertin.

Podle Mertina jsou autoři příspěvků v drtivé většině normální dospívající lidé, kteří ale nedomýšleli své činy. "Je na nás dospělých, abychom je to odmalička učili," připomíná Mertin. Rodiče by podle něj měli učit děti, že z některých věcí se legrace nedělá. Roli by ale měla hrát i škola. "Neměla by se vyhýbat ani takovýmto tématům," myslí si psycholog. Podobné hrozby podle něj nejsou v České republice příliš reálné.

Příspěvky, které redakce TN.cz našla, psaly většinou dívky. Mertin pro to žádné vysvětlení nemá. "To je překvapivé, spojoval bych si to spíše s chlapci, s děvčaty tolik ne," dodal.

Více o pondělním případu v reportáži: