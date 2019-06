Vysvědčení je tady! Na tato místa se školáci dostanou zdarma

Školákům začínají už od soboty letní prázdniny. Ještě před tím se ale bude rozdávat vysvědčení. Stejně jako každý rok dětem řada organizací připravila odměny, zvýhodněné vstupy nebo dokonce vstupné úplně zadarmo.





V Praze tak rodiny s dětmi mohou vyrazit například do zoologické zahrady, aquaparku nebo na letiště. To letiště v Ruzyni si pro děti připravilo na pátek 28. června exkurzi. Když ukážou vysvědčení, na oplátku uvidí největší dopravní letadlo A380.





Podobné překvapení čeká na děti v pražské zoo. Tam je pro ně ve stejný den připraven bohatý program. Těšit se mohou na divadelní představení, soutěže a vědomostní kvízy. Zde je za vysvědčení vstup za jednu korunu, musí však na něm být alespoň jedna jednička.

Ani školáci mimo hlavní město nepřijdou zkrátka. Například ve středních Čechách si pro děti nachystal vstupenku zdarma Zoopark Zájezd. Stačí, když ukážou na svém vysvědčení jedničku z prvouky, přírodovědy, přírodopisu nebo biologie.

Za samé jedničky pustí zadarmo děti také Zoologická zahrada Tábor v jižních Čechách. Tady ale musí mít samé jedničky, školáci s vyznamenáním pak budou mít vstupné za polovinu. Od pátku 28. až do neděle 30. června mohou rodiny s dětmi zajít také do muzea v Týně nad Vltavou nebo do lezeckého centra v Písku. I tam budou mít děti vstup zdarma.

Vysvědčení jako vstupenku mohou použít žáci i v Ústeckém kraji. Za samé jedničky se v pátek dostanou třeba do děčínské zoo nebo na zámek v Benešově nad Ploučnicí. Za vyznamenání děti pustí do zoologické zahrady v Ústí nad Labem.

Speciální noční prohlídky pro děti připravil státní hrad Granbštějn v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V Pardubickém kraji pak nachystala Městská galerie v Litomyšli výstavu s názvem Mánie Josefa Portmana. Děti tam za vysvědčení dostanou originální placku na batoh, penál nebo čepici.

Pokud dáváte s dětmi přednost koupání, vyrazte do Hradce Králové v Královéhradeckém kraji. Tamní aquacentrum má pro žáky do 10 let připraven celodenní vstup úplně zadarmo. To navíc platí od pátku 28. až do neděle 30. června. Na vysvědčení ale nesmí mít žádnou čtyřku ani pětku.

Na Vysočině pak mohou rodiče s dětmi zamířit do jihlavské zoo. Alespoň za jednu jedničku tam budou mít od pátku do neděle školáci vstup za jednu korunu. V Olomouckém kraji je nachystána jízda na bobové dráze zdarma. S vysvědčením stačí v neděli 30. června přijít do Parku sportu v Hrubé Vodě.

Například v Moravskoslezském kraji se mohou těšit na pohádkové vysvědčení. Na frýdeckém zámku se totiž v pátek dozví, jak to bylo s povinnou školní docházkou nebo jaké se kdysi vyučovaly předměty. Začátek prázdnin vítají i v Aquacentru Bohumín. Tam je od pondělí 1. července pro všechny připraveno vstupné na 3 hodiny za cenu jednohodinového. Ať už se ale s dětmi vydáte kamkoliv, nezapomeňte doma vysvědčení.

Dárky pro školáky chystají i ve Zlínském kraji. Akci s názvem Odlet na prázdniny plánuje v pátek Letecké muzeum v Kunovicích. Za alespoň jednu jedničku se děti za jednu korunu dostanou do Wellness Horal v turistickém resortu Valachy ve Velkých Karlovicích.