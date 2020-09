Seniorům do bytů zatéká, jsou vytopené. Viní stavební firmu, ta se brání

Prosáklé stropy, popraskané zdi, promáčený koberec a nábytek. Tak to vypadá po vydatných deštích z minulého týdne v azylovém bydlení ve Vraňanské ulici v pražských Bohnicích. “Tady to teklo tou elektrikou dovnitř,“ řekla jedna z nájemnic Jarmila Severová. Voda nejvíce poškodila byty ve třetím podlaží. Celkem šlo o šest bytů. Dva jsou zničené natolik, že se z nich museli nájemkyně odstěhovat. Paní Divišovou voda protékající stěnami vzbudila. “Probudilo mě to, voda mi takhle tekla do obličeje, myslela jsem si že se topím,“ řekla nájemnice.

V domě provádí stavební firma zateplení a rekonstrukci střechy. Nájemníci si myslí, že firma střechu špatně zabezpečila. “Stavbyvedoucí předpokládal že se to nestane, zabezpečil to, ale přesto se to už podruhé stalo,“ uvedla nájemnice Jarmila Severová. “Ne, ne, ne, ne, zakrytá byla, bohužel tam došlo k mírnému uvolnění, okamžitě se to odstranilo,“ oponoval jednatel stavební firmy Karel Dvořák.

Nájemníci se obávají dalšího deště, který by mohl znovu napáchat škodu. Problém proto chtějí řešit s magistrátem, kterému dům patří. “ Nastalá situace mě mrzí a postup stavební firmy prověříme. Na druhé straně se ale může stát, že při rekonstrukci domu, zejména střechy, mohou nastat problémy, pokud přijde vydatný déšť, řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Paradoxně stejný problém při rekonstrukci střechy řešili obyvatelé sousedního domu loni v červnu. Voda tam tehdy po vydatných lijácích také vytopila několik bytů. Škody se tehdy vyšplhaly na několik desítek tisíc korun.