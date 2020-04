Experti jsou optimističtí, Česko Covid-19 zvládá lépe než jiné země

6291 provedených testů a z toho 269 pozitivních na koronavirus – čtvrteční data ukazují, že počet lidí s prokázaným onemocněním Covid-19 dál klesá. Mezidenní nárůst se dostává pod 10 %.

"To znamená, že se dostáváme na čísla, která jsou podstatně lepší. Tento vývoj nám dává jistou naději a potvrzuje, že opatření, která vláda přijala v počátcích krize, fungují,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Stále se také navyšuje počet provedených testů, tento týden už dvakrát přesáhl hranici šesti tisíc. Do pátečního rána provedli hygienici 67 281 testů a počty chtějí navyšovat.

"Máme tady několik přístrojů, které jsou schopny generovat tisíc vzorků denně, ty by se měly teď rozjet. Předpokládám, že na těch deset tisíc se dostaneme,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Snižovat se daří i reprodukční číslo koronaviru. To vyjadřuje předpokládaný počet dalších lidí, které člověk s nemocí nakazí. Podle odhadů teď takový člověk infikuje jednoho dalšího.

"Teď už jsme poblíž 1,3. Náš cíl je 1,2 byť to vypadá, že to je velmi blízko tomu 1,3. Je to velký problém dostat tu jednu desetinu dolů. Pokud by se podařilo číslo snížit pod jedna, tak epidemie v podstatě začne mizet, protože už se nestíhá reprodukovat,“ dodal Prymula.

"Stále říkám, že to je mírný optimismus, protože situace se může vyvinout v následujících dnech jiným způsobem, zatím to tak nevypadá. Vypadá to, že jsme schopni epidemii řídit a epidemie neřídí nás. Není to nekontrolovatelná pandemie,“ informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Například oproti Německu má Česko v přepočtu na milion obyvatel zhruba třetinu nakažených, oproti Rakousku asi čtvrtinu.

Ve Švédsku, kde žije zhruba stejný počet obyvatel, je aktuálně 6131 nakažených, 358 mrtvých a 205 uzdravených. Vláda tam sice zakázala akce s účastí nad 50 lidí, další opatření jsou ale pouze ve formě doporučení.