Výzva dětem: Namalujte obrázek lékařům! Nejlepší se dostanou do TN

Lékaři jsou v boji proti koronaviru i dalším nemocem v první linii. Jako všichni ale i oni občas ztratí sílu, a tak se Snídaně s Novou rozhodla jim neobvyklým způsobem poděkovat a vlít novou energii do žil. A pomoci v tom můžou hlavně naši malí diváci!

Celé Česko se v posledních dnech snaží najít cestu, jak ocenit ty, kteří musí pracovat i přes šíření koronaviru. Kromě zdravotníků jsou mezi nimi i prodavači a zaměstnanci obchodů, řidiči kamionů, autobusů a MHD a další. Poděkovat chce především lékařům také tým Snídaně s Novou.

Moderátoři proto ve středečním vysílání vyhlásily naši výzvu dětem. "Vyzvali bychom je, aby lékařům, kteří se starají o nemocné, poslali nějaký obrázek," shrnula cíl Gábina. Lidé mají dětské obrázky zasílat prostřednictvím facebooku Snídaně.

Co na obrázku bude, necháváme zcela na dětské fantazii. "Když vás u toho maminka s tatínkem vyfotí, jak makáte, budeme rádi. A ty nejhezčí, nejkrásnější obrázky budou večer v Televizních novinách. A to za to stojí," doplnil moderátor Pavel Svoboda.