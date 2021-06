Vzácný exponát v Česku. Dorazila legendární stíhačka Hawker Hurricane

V Česku je k vidění unikátní historické letadlo z období druhé světové války, a to britský Hawker Hurricane. Na letiště do Točné přiletěla legendární stíhačka v pondělí z Belgie.

Hawker Hurricane typ Mk. IV, vyrobený na přelomu let 1942 a 1943 v Británii létal na misích v Itálii, Řecku nebo třeba v bývalé Jugoslávii. Tato letadla ale bojovala prakticky ve všech zásadních bitvách druhé světové války po boku známějších Spitfirů.



Létali s nimi i českoslovenští letci a s podobným létal také nejúspěšnější český stíhač a člen britského královského letectva Karel Kuttelwascher. Letadlo sloužilo i po válce, a to do roku 1947. Nalezeno bylo o 36 let později v Izraeli v téměř havarijním stavu.



V roce 2001 začala jeho velká renovace, kdy se ho podařilo dostat znovu do letuschopného stavu. Stíhač pak odkoupilo Letecké muzeum Točná, kde právě v pondělí, kolem 18. hodiny, přistálo.



Stroj letěl až z Belgie s mezipřistáním v Německu. Jde o unikátní exponát, protože Hawker Hurricane tohoto typu je vůbec posledním existujícím kusem. Fanoušci historických strojů se na něj mohou těšit na různých leteckých dnech a také při dnech otevřených dveří. Ty nejbližší jsou už 10. července.