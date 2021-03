Vzácný meteorit z Velké Británie může obsahovat základní kameny života

Ohnivá koule, která 28. února rozzářila oblohu nad Velkou Británií a severní Evropou, byla extrémně vzácným typem meteoritu. Fragmenty vesmírné horniny objevené v anglickém Cotswolds by mohly poskytnout odpovědi na otázky, týkající se rané historie sluneční soustavy a života na Zemi, informuje CNN.

Dohromady asi 300 gramů úlomků meteoritu bylo nalezeno v malém městečku Winchcombe v Gloucestershire. Vědci, kteří uvedli, že meterorit byla tvořen uhličitanovým chondritem, což je jeden z nejčasnějších materiálů ve sluneční soustavě a je známo, že obsahuje organický materiál a aminokyseliny – což jsou důležité složky pro vznik života.

Přírodovědné muzeum v Londýně uvedlo, že fragmenty byly získány v tak dobrém stavu a tak rychle po pádu meteoritu, že jsou srovnatelné se vzorky hornin získaných při vesmírných misí, a to jak v kvalitě, tak v množství.

"Byl jsem v šoku, když jsem to viděl, a okamžitě jsem věděl, že je to vzácný meteorit a naprosto jedinečná událost. Je emotivní být první, kdo lidem stojícím před tebou potvrdil, že to bouchnutí, které přes noc slyšeli na příjezdové cestě, je ve skutečnosti skutečné," uvedl v prohlášení muzea Richard Greenwood, vědecký pracovník planetárních věd na Open University, který byl prvním vědcem, jenž identifikoval meteorit.

Záběry zářícího meteoritu pořízené veřejností a kamerami britské Fireball Alliance jej pomohly lokalizovat a určit, odkud ze sluneční soustavy přesně pochází, uvedlo muzeum.

"Téměř všechny meteority k nám přicházejí z asteroidů, původních stavebních bloků sluneční soustavy, které nám mohou říct, jak se planety jako Země formovaly. Možnost stát se jedním z prvních lidí, kteří uvidí a studují meteorit, který byl nalezen téměř okamžitě po pádu, je splněným snem!" řekla Ashley Kingová, budoucí vedoucí výzkumu a inovací ve Velké Británii na katedře věd o Zemi v přírodovědném muzeu.

Meteority jsou mnohem starší než jakýkoliv anorganický materiál na Zemi. Obvykle cestují mnoho tisíc let vesmírem, než jsou zajati - obvykle sluncem, ale příležitostně i Zemí, uvedlo muzeum. Při kontaktu s naší atmosférou často vytvářejí jasnou ohnivou kouli, jako tomu bylo v i v tomto případě.

Podle Japonské agentury pro výzkum letectví a kosmonautiky byla tento meteorit podobný vzorku, který nedávno získala ve vesmíru japonská mise Hayabusa2, která přivezla asi 5,4 gramu úlomků z asteroidu Ryugu.