Splněný sen amatérského lovce pokladů. Unikátní objev starý 3000 let

Když Mariusz vyrazil v červnu na pole poblíž vesnice Peebles zhruba 22 kilometrů jižně od Edinburghu, zřejmě vůbec nepočítal s tím, co tam najde. Poklad odhalil díky svému detektoru kovu.

"Nikdy jsem nic takového neviděl. Od samého začátku jsem cítil, že by to mohlo být něco velkolepého, právě jsem objevil velkou část skotské historie," neskrýval radost z unikátního objevu.

We're delighted to announce the discovery of a significant Bronze Age hoard in the Scottish Borders. #Responsibledetecting allowed for assessment of the hoard in situ but there is plenty of exciting work still to be done. pic.twitter.com/ManjrTxpoA