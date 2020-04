Vzácný tapír i hříbátko. Zavřená Zoo Praha ukázala nové přírůstky! VIDEO

"K nejatraktivnějším přírůstkům sezóny se zařadil tapír čabrakový, jenž je v historii pražské zoo teprve druhým odchovávaným mládětem tohoto ohroženého druhu," pochlubila se zahrada na svých stránkách.

Samice Indah porodila v neděli odpoledne, březí byla déle než 14 měsíců. "Malý tapír čabrakový je samec a zatím si vede dobře. Typické kávově hnědé zbarvení s podélným bílým pruhováním a skvrněním začne ztrácet zhruba za dva měsíce a postupně se přebarví do černobílé podoby dospělých," uvádí zoo.

Pro Indah to nebyl první porod. Její první syn žije v zoo na Tchaj-wanu a letos se i on stane otcem. Čerstvým přírůstkem v pražské Troji je i hřebeček koně Převalského, který se narodil v úterý brzy ráno. Pro klisnu Haru je to už sedmý potomek.

"Dva z jejích předchozích potomků – klisny Querida a Tarik – byly v letech 2015 a 2019 transportovány do Mongolska. Otcem novorozeného mláděte je hřebec Len, jenž je jako pravnuk posledního divokého koně odchyceného ve volné přírodě geneticky nesmírně cenný a v Zoo Praha zplodil již 14 hříbat," informovala zahrada, která zároveň zveřejnila i fotky nových přírůstků. A také video hříběte.