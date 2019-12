Vzal zbraň a střílel do lidí. Neuměl si poradit jinak, vysvětlil psycholog

Pocity nepochopení, křivdy, narůstající frustrace, nenávist ke skupině lidí nebo ke společnosti. Často ale také nějaký zlomový okamžik. To mohou být podle psychologů důvody, proč někdo vezme do ruky zbraň a spáchá tak otřesný čin, jaký se stal v úterý v Ostravě. Pachatelé přitom mohou být velmi nenápadní a navenek se nemusí projevovat agresivně.

Co se musí přihodit člověku, který chladnokrevně začne popravovat lidi kolem sebe? Většinou to prý bývá řetězec událostí, které se v něm kumulují. "Dochází potom k tomu, že to odstartuje nějaká událost v jeho životě, se kterou si neumí poradit a takto patologicky na ní zareaguje," vysvětlil psycholog Tomáš Morávek.



Může to být ztráta blízkého, může to být nemoc. Ctirad V. tvrdil, že má rakovinu a nikdo ho nechce léčit. Dokonce kvůli tomu kontaktoval zpěváka Davida Stypku bojujícího s rakovinou slinivky.



"Takový ten pocit, kdy si čtrnáct dní píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe. Ctirad byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Fuck! Je mi to líto," napsal zpěvák na svém facebooku.



"Musel to být jedinec, který zpracovává ty prožitky způsobem zcela neobvyklým, takže nakonec dospěje k názoru, že jde vraždit nevinné lidi," řekl psycholog Karel Humhal.



Psychologové se shodují v jedné věci. Pro potenciálně nebezpečné lidi mohou být inspirující například zprávy o masakrech na veřejných místech v USA, které se v médiích objevují se železnou pravidelností. "Se jedná spíš o lidi, kteří jsou uzavřenější, stojí někde na okraji společnosti a nevědí si rady s tím, co se jim v životě děje," doplnil Morávek.



Policejní vyjednavači se s nimi občas setkávají. Hrozí sebevraždou nebo právě násilím na ostatních lidech. I přes vyhrocenou situaci se s nimi ale dá ještě mluvit. "My se snažíme mu vysvětlit, že všechno má nějaký řešení a snažíme se mu pomoct," přiblížil jeden z policejních vyjednavačů.



Jenže tady nedal útočník svému okolí vůbec šanci. Vypadá to, že byl rozhodnutý zabíjet. Těm v okolí pak podle policistů zbývají jen tři možnosti. Útěk, úkryt a jako poslední možnost protiútok. Přeživší svědci střelby ale jsou, a to údajně včetně dětí. Zvládnout prožité trauma bude chtít hodně času, síly i odborné pomoci.