Vzdělání na prvním místě: Státy ve světě zatím odmítají distanční výuku

Izraelem se dál šíří nakažlivá varianta delta. Den před začátkem nového školního roku testy odhalily 11 tisíc nových případů nákazy, nejvíc od vypuknutí pandemie. Přesto ráno do lavic usedlo okolo 2,5 miliónů žáků.



Izrael spoléhá na důkladné testování a také vysoký počet naočkovaných. Prezenční výuka dál poběží jen na školách, kde je proočkovanost přes 70 procent.



"Myslím si, že vzdělání by mělo být na prvním místě, a je na vládě, aby zajistila, že všechny školy začnou včas. To by měla být jejich priorita, před párty, před akcemi, před svatbami, před čímkoli jiným," řekla matka dvou dětí Gal Altbergová.



V Německu, ve Skotsku nebo v Norsku začala výuka už v srpnu. Nově odhalených případů koronaviru okamžitě přibylo. V Německu nenechávají nic náhodě. V srpnu se děti testovaly třikrát týdně. Děti od 12 let se mohly nechat očkovat přímo ve školách.



"Celá rodina byla naočkována a dětem jsem řekl, že je to na jejich zvážení a že se musí rozhodnout sami. Moje dcera například nechce být očkována a Leon řekl, že ano," vyjasnil otec dvou studentů Thomas Tillner.



Školy od srpna fungují třeba v Berlíně, do lavic se v létě v Německu vrátilo okolo 153 tisíc žáků. Ve středu se přidaly i další spolkové země. Realitou jsou respirátory na většině škol i při výuce. Opatření vyžadují rozdělení žáků na menší skupinky a důkladné dodržování hygieny.



Do školy ve středu zamířily i děti v Číně, Indii nebo části USA. Distanční výuka zůstane v americkém Texasu. Školy jsou zavřené ve čtyřech tamních regionech kvůli nárůstu nákazy. A školy se tam uzavřely i po několika obětech v řadách učitelského sboru.



I přes poměrně vysoké nárůsty nakažených jsou ze světa slyšet hlasy, že uzavírání škol není na pořadu dne. Žáci tak snad mají naději, že distanční výuka zůstane už jen vzpomínkou na pandemii koronaviru.