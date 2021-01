Vždycky jsem byl rváč, přiznal Volný. Při potyčce mu prý hnuli s páteří

Poslanec Lubomír Volný, kterého ve čtvrtek po napadení předsedajícího Tomáše Hanzela (ČSSD) musela ze Sněmovny vyvést ochranka, se nedomnívá, že udělal chybu.

"Bylo mi odebráno slovo a to je veliký a hluboký zásah do běžného jednání Poslanecké sněmovny i do mých práv a svobod jako voleného zástupce lidu. Nebylo to standardní a pan předsedající tu schůzi nezvládl. Stačilo říct, abych tam nechodil, a já bych tam nešel," vysvětlil svůj postoj televizi Nova.

Podle Volného mohl Hanzel odejít a incidentu by tím prý předešel. "Pan Hanzel řekl, ať jdu. Tak já jsem musel ujít takových šest až osm metrů, abych obešel vládní pult. Potom jsem musel vyjít do schodů, pak dojít k panu Hanzelovi. Dohromady, než jsem se k němu dostal, tak to trvalo minimálně takových 15 vteřin," řekl nezařazený poslanec s tím, že času na odchod měl Hanzel dost.

Ve sněmovních kuloárech se mluvilo i o tom, že měl Volný popito. Ten to popírá. "Samozřejmě, že jsem nebyl opilý. Ale jak to mám teď vyvrátit? Mohli mi dát dýchnout," konstatoval. Násilnické sklony měl mít Volný podle Davida Ondráčky, bývalého šéfa Transparency International, už v minulosti při sportování. "Hrál jsem košíkovou a vždycky jsem byl tvrdý rváč, to je pravda," přiznal Volný.

Podívejte se na záznam incidentu ze Sněmovny:

Do strkanice mezi Volným a Hanzelem se kromě jiných připletl i poslanec Michal Ratiborský (ANO). Kvůli problémům s okem pak musel navštívit lékaře. Volný ale tvrdí, že naopak Ratiborský napadl jeho. "To je ten pan poslanec, který použil nejvulgárnější výraz za celou dobu. On mě k sobě natáhl za klopu saka a já jsem se o něj musel zastavit, protože bych jinak upadl. V průběhu tohoto pohybu mi pohnul s mou páteří," uvedl s tím, že rovněž musí k doktorovi.

"Pan poslanec udělal to, co dělat neměl. On napadl fyzicky jiného poslance jako první. Já jsem jenom reguloval svůj pád. Jestli byl trefen do oka, tak to je jeho problém. Důrazně prosazuji právo na sebeobranu," uzavřel Volný.

Za nenošení roušky i kvůli potyčce vyšetřuje Volného policie. "Čtvrtečním incidentem ve Sněmovně se zabýváme. Kolegové zahájili úkony trestního řízení s podezřením na trestný čin výtržnictví," řekl TN.cz policejní mluvčí Jan Daněk (podrobnosti zde).

Strkanici, která obletěla i zahraničí média, řeší také mandátový a imunitní výbor. Ten může udělit pokutu ve výši nanejvýš jednoho poslaneckého platu. Případný trest nehodlá Volný respektovat.