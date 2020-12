"Vždyť se nic nenaučí!" Lidé reagují na možné delší vánoční prázdniny

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pátek ráno ve Snídani s Novou řekl, že definitivní rozhodnutí o tom, zda bude posledním školním dnem roku 2020 pátek 18. prosince, oznámí vláda v pondělí, aby to školy i rodiče věděli s dostatečným předstihem. Zároveň se nechal slyšet, že jeho osobně prodloužení vánočních prázdnin netěší.

Anketa na TN.cz sice ukázala, že většina hlasujících s o dva dny delšími prázdninami souhlasí (z dvou tisícovek respondentů byly pro asi tři čtvrtiny), diskuze pod článkem na facebooku ale vypadá podstatně jinak.

"Co z těch dětí bude? Já chci normální návrat všech dětí do škol a ne, aby neustále byly doma, to nikomu neprospěje, hlavně ne jim. Někteří učitelé už takhle výuku flákají a děti nic neumí, nemají žádné návyky," má jasno Lucie Vávrová.

Takhle o možnosti delších vánočních prázdnin mluvil ve Snídani s Novou ministr školství Robert Plaga:

Plán na protažení vánočního volna se ani za mák nezamlouvá také Jitce Smisek. "Super. Vnuk je konečně dva týdny ve škole. Včera se ptala dcera, jestli jsem 23.12. doma, protože jsou prázdniny ve škole a školce a musí být v práci. Tak se mi to hlídání protáhne? Nemám nic proti dětem, ale vnuk k nám docházel na distanční výuku, protože děláme na směny a někdo doma bývá. Ale to se taky nedá dělat pořád. Ráno přijít z práce, nalít se kafem, s podlitýma očima dohlídnout, že teamsy (komunikační aplikace) fungují, udělat oběd," vypočítává.

Za šalamounský označila plán matka samoživitelka Pavlína Snebergerová, která má desetiletou dceru. "Ještěže máme tolik prázdnin v roce a každé se mohou krásně prodloužit. Sotva přijdou z distanční výuky, hned se hrnou písemky, aby měli známky. A pak hned volno. Chudáci prvňáčci, kteří ještě pořádně do školy nenakoukli," povzdychla si.

Další diskutující míní, že jsou školáci doma pořád a nic se tak nenaučí. Objevily se ale i hlasy, které vášně krotí. "Jedná se o 2 dny, to ty děti opravdu během těchto dnů nezblbnou. Někdy to vyjde datumově, že mají prázdniny 14 dnů, a to nikdo neremcá a najednou to vadí. Jasně, že distanční výuka je dlouhá a byl to děs, ale dva dny to nevytrhnou," říká Jarmila Čechová Krečmerová.

Michaela Nováčková zase poukázala na to, že těsně před Vánocemi se toho školáci už stejně moc nenaučí. "Myslíte si, že by se ty dva dny před Vánoci děti ve škole učily? To opravdu pochybuji, jelikož mají besídky a podobně," pustila se do kritiků vládního návrhu.