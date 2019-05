Vzestupy i pády Theresy Mayové. Vaz jí zlomil brexit, který nechtěla

Velkou Británii čeká politická změna. Po třech letech skončí éra vlády premiérky Mayové. Oznámila, že 7. června odejde z čela Konzervativní strany. Její politická kariéra zažila pády i vzestupy. Osud premiérky pak určila neschopnost dotáhnout do konce brexit, který si obyvatelé ostrovního státu zvolili v referendu v roce 2016.

"Brexit znamená brexit. A my zařídíme, aby byl úspěšný. Nebudeme se snažit setrvat v Evropské unii, ani do ní vstoupit zadními vrátky. Žádné druhé referendum. Země si zvolila odchod z unie a já jako premiérka zajistím, abychom odešli," prohlásila po svém nástupu do funkce premiérka Theresa Mayová.

Britové jí proto začali přezdívat "premiérka brexit". Mayová se před třemi lety zhostila role premiérky odvážně. Předtím však tuto ženu skoro nikdo neznal.

Theresa Mayová se narodila do rodiny vikáře v přímořském městečku Eastbourne v Anglii. Na Oxfordu, kde vystudovala zeměpis, se seznámila se svým budoucím manželem Philipem.

Do politiky se vrhla roku 1997, kdy se stala se poslankyní Dolní sněmovny. Mířila ale mnohem výše. Jejím snem bylo stát se premiérkou, to se jí splnilo před třemi lety. Vládnoucí Konzervativní strana si ji zvolila jako nástupkyni Davida Camerona.

Popularita Mayové vzrostla poté, co svým podpisem spustila článek 50 Lisabonské smlouvy. Tím odstartovala proces vystoupení Británie z Unie. Její příznivci ji dokonce přirovnávali k železné lady Margaret Thatcherové.

"Bylo mi ctí sloužit jako premiérka. Druhá premiérka v historii, ale určitě ne poslední. Neodcházím nešťastná, ale s neuvěřitelnou a přetrvávající vděčností, že jsem mohla sloužit zemi, kterou miluji," oznámila svou rezignaci Mayová.

Během své politické kariéry si Mayová budovala image rázné a seriózní ženy. Občas ale z role vypadla. Například když se během historického týdne pro anglický fotbal vžila do role fotbalistky, zahrála si kulečník s italským premiérem nebo si na konferenci Konzervativní strany zatančila na skladbu Dancing Queen.

Svět zaujal i její extravagantní módní styl. Je prý věrnou předplatitelkou módních časopisů. Nejoblíbenějším módním doplňkem Mayové jsou ale boty. Těch má prý v botníku stovky párů.