Vzkazy z Wu-chanu po absolutní karanténě: Poučte se z našich chyb!

Několik dlouhých týdnů strávili obyvatelé čínského Wu-chanu, odkud se nejspíš začal koronavirus šířit, v naprosté karanténě. Město nesměl nikdo opustit, platila přísná opatření. Ta se ale nyní mírní.

Lidé, kteří opouští karanténu, poslali vzkazy světu, aby se ostatní mohli poučit z jejich chyb, nabízí také povzbuzení pro ty, kteří také musí trávit čas v karanténě.

"Doufám, že se lidé mohou od Wu-chanu poučit, takže nebudou muset podstoupit takové oběti, jako jsme museli my, a udělají méně chyb," popsala pro portál BBC jedna z obyvatelek Wu-chanu.

"Když se ohlédnu zpět na poslední měsíce, byla to určitě velmi důležitá část našich životů. Vzpomínky jsou významné a děsivé," sdělila další.

Lidé nevnímají uzavření města jako oběť, ale spíše jako pomoc v boji s pandemií. Každý, kdo zůstává doma a dodržuje opatření, se zapojuje. "Nejdřív jsem byla lhostejná a myslela si, že uzavření města není potřeba, pak ale přišly problémy s dodávkami zboží. Panoval extrémní strach, nemohla jsem v noci spát," uvedla žena žijící ve Wu-chanu.

Doktoři a zdravotní sestry museli na internetu podle slov obyvatelů Wu-chanu žebrat o zdravotnický materiál, který byl nutně potřeba k boji s pandemií. Pacientů bylo tolik, že se o ně lékaři nestíhali starat. Postupně ale dorazila pomoc zvenčí a situace se začala stabilizovat, nových případů bylo stále méně.

Lidé také popsali to, co pro ně během absolutní uzavírky nejsilnějším momentem. "Podařilo se nám koupit přes sousedy mouku a maso, tak jsme se rozhodli udělat knedlíčky. Můj táta je dělal podruhé za 30 let, naposledy to bylo, když jsem byla ještě ve školce," vzpomíná další obyvatelka Wu-chanu v rozhovoru pro BBC.

Lidé z Wu-chanu mají také pro ostatní několik doporučení. "Volejte své rodině často, zvláště pokud nežijí v epicentrech. Budou mít strach, tak jim dejte vědět, jak se máte. A s partnery více komunikujte, nestává se často, že by byli lidé spolu 24 hodin denně po několik měsíců a jejich nedostatky vyplavou více na povrch. Nehádejte se nebo nezavádějte tichou domácnost, když se setkáte s problémy. A ještě jedna věc. Když pracujete z domova, oddělte práci od svého života, jinak se zblázníte," shrnul obyvatel Wu-chanu.

Další radí, aby lidé dělali to, na co předtím neměli čas, ať už jde o čtení, koukání na televizi, hraní videoher, trávení času s rodinou.