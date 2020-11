Vzniknou třídy s ročním rozestupem, říká o návratu dětí do škol Jirásko

Už příští týden se mají vrátit do škol děti prvních a druhých tříd základních škol. O podmínkách jejich nástupu i novinkách ve školství mluvil ve čtvrtek ve Snídani s Novou viceprezident Asociace ředitelů základních škol Jaroslav Jirásko.

Povinné roušky, dodržování rozestupů, časté a pravidelné větrání, zákaz zpívání a cvičení. To jsou podmínky návratu dětí do škol. Každopádně ve středu 18. listopadu se s největší pravděpodobností otevřou nejen základní školy.

"Pokud se podmínky nezhorší, vrací se žáci prvních a druhých ročníků a žáci speciálních škol a taky ještě přípravných tříd základní školy. Děti budou muset být všechny dohromady. Musí se dodržet homogenita, což znamená, že děti celý den musí být spolu. Od rána až po skončení školní družiny,“ uvedl Jirásko.

"Ale co tam je nového, s čím jsme se nesetkali, co tam je v tom pokynu, tam je doslova řečeno, že se mohou provádět prezenční konzultace ve škole, to znamená, že i starší žák, jako jednotlivec, může navštívit budovu školy," pokračoval Jaroslav Jirásko.

Moderátoři Snídaně s Novou se viceprezidenta Asociace ředitelů základních škol Jaroslava Jiráska ptali také na to, jak budou školy řešit obrovské rozdíly v jednotlivých třídách způsobené distanční výukou. Intenzita, kterou se děti věnovaly škole, byla totiž různá.

"Toto je obrovský problém, trošku si s tím lámeme hlavu. V tuto chvíli jediné, co se ví je, že ti, kteří jsou pomalejší a kteří jsou na chvostě budou potřebovat zvláštní podporu. Zatím si to nedokážeme představit, tentokrát to bude opravdu masové. Takto nám vzniknou třídy s ročním rozestupem oproti normálu,“ odpověděl Jirásko.