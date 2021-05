Vzorky z asteroidu jsou na cestě k Zemi! Sondu čeká 2,5 roku dlouhá cesta

Vesmírná sonda OSIRIS-REx americké společnosti NASA je po téměř pěti letech ve vesmíru na cestě zpět k Zemi. Na palubě má vzorky z asteroidu Bennu, které by mohly vědcům odhalit více z toho, jak se formovala Sluneční soustava. Kapsle se vzorky by měla dorazit v roce 2023, inženýry teď čeká těžká práce, v rámci které musí sondu bezpečně dopravit zpět k naší planetě.

V pondělí v noci uskutečnila sonda OSIRIS-REx zásadní manévr, kterým se dostala na svou dlouhou cestu k naší planetě. Sonda trávila poslední roky u asteroidu Bennu, kde sbírala vzorky. Cesta potrvá dva a půl roku.

OSIRIS-REx poté, co dvakrát oběhne Slunce, dorazí podle plánu k zemi 24. září 2023 k Zemi. Kapsle, která uchovává cenné vzorky, se oddělí od zbytku vesmírného plavidla, na padácích by se měla snést do pouště v Utahu.

Tým inženýrů americké NASA, kteří stojí za celou misí, má před sebou po sedmiminutovém zážehu, který dostal sondu do pohybu směrem od asteroidu, další kritickou část mise. Tou je bezpečně dostat vzorky k Zemi. Sonda má dostatek paliva, cílem je ho zachovat co nejvíce pro příští možnou misi.

NASA musí během cesty zpět provádět celou řadu menších korekcí dráhy. "Celé naše myšlení se zaměřovalo na to, kde jsme ve vesmíru ve vztahu k Bennu. Nyní se změnilo na to, kde je kosmická loď ve vztahu k Zemi," popsal zástupce projektového manažera mise OSIRIS-REx Mike Moreau.

Vědci nemají k dispozici žádné obrázky, navigační kamera, která pomáhala s orientací vůči asteroidu, je vypnutá od 9. dubna, kdy zaznamenala svou poslední fotku asteroidu Bennu, inženýři k určení polohy vysílají sondě signály. Podle toho, jak dlouho trvá, než se dostanou ze sondy zpět na Zemi, dokáží pak určit, kde se nachází.

Zásadní úpravy dráhy by měly přijít několik týdnů před tím, než se sonda dostane k Zemi. Vědci budou muset přesně spočítat, v jakém úhlu kapsli se vzorky vypustí. Při špatně zvoleném úhlu hrozí, že se kapsle odrazí od atmosféry nebo v ní shoří.

