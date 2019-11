Vzpomínkové akce, průvody, plné ulice: Lidé oslavovali 30 let svobody

Česko má za sebou velmi důležité výročí, lidé v neděli oslavovali 30 let svobody, vzpomínali nejen na hrdiny sametové revoluce a 17. listopadu. Celý den byl vyplněn množstvím vzpomínkových a kulturních akcí. Jen v Praze na Václavském náměstí se sešlo kolem 40 tisíc lidí. Sametového průvodu se zúčastnilo tolik lidí, že zcela ucpali ulice.

Je tomu již 30 let, co vyvrcholila sametová revoluce, po které skončila vláda komunistického režimu. Napříč celou republikou se konala celá řada vzpomínkových a kulturních akcí. Pozornost lidí se stáčela do Prahy. Už brzy ráno se začali lidé scházet na Národní třídě, která se velmi rychle začala plnit svíčkami. Dorazil i premiér Andrej Babiš, kterého ale musela chránit policie. Více se dočtete ZDE.

Svíčky na Národní třídě:

Studenti se kvůli 17. listopadu sešli na Albertově, kolem deváté se shromáždili u Hlávkovy koleje ke společné vzpomínce na Jana Opletala.

Studenti se sešli na Albertově:

V budově Národního muzea se krátce po desáté dopoledne sešli vedoucí představitelé států střední Evropy, kde vystoupili se svými projevy.

K událostem před 30 lety i k dalšímu vývoji v Česku a Evropě se vyjádřili český premiér Anrej Babiš, slovenský premiér Peter Pellegrini, polský premiér Mateusz Morawiecki, předseda německého spolkového sněmu Wolfgang Schaüble, maďarský premiér Viktor Orbán a saský premiér Michael Kretschmer. Mnozí si všimli, že si český premiér vyměnil kravatu. Na té z rána totiž byla ruská trikolora místo české. Více ZDE.

Na projev českého premiéra Andreja Babiše se můžete podívat zde:

Slavnostní oběd a přípitek politických představitelů zemí střední Evropy:

Z Albertova vyrazil v půl třetí odpoledne Sametový průvod, účastníci nejprve vyrazili na Vyšehrad. Cíl průvodu bylo nakonec Rašínovo nábřeží.

Lidé zaplnili národní třídu:

Připomenout si důležité výročí přišlo na Národní třídu ohromné množství lidí. K večeru jich bylo tolik, že je organizátoři vyzvali, aby raději chodili rovnou na Václavské náměstí, kde se konal Koncert pro budoucnost 2019.

Na klid v ulicích dohlíželi policisté i strážníci, kteří se pochlubili leteckými záběry i fotografiemi přímo z ulic:

Na reportáž TV Nova, která mapovala dění i v dalších městech, se můžete podívat zde: