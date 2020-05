Vzpoura proti chybějící kanalizaci. Obec na Karlovarsku zdobí kadibudky

"Zastavil se tady čas, mnozí hlavou točí. Na co chcete čističky, když budky vám stačí." Hesly popsané kadibudky, které samozřejmě nejsou funkční, stojí přímo na návsi. Mají i vlastní vybavení – nechybí toaletní papír, něco na čtení a nezbytný otvor v prkně. Najdou se starousedlíci, kteří nápad chválí, jiní ho kritizují.

"Je to protest a my jsem na něj hrdí," prohlásila paní Jaroslava, obyvatelka Kobylého. Proti se však postavil pan Pavel, rovněž jeden z místních obyvatel. "Vy tady zblbnete lidi, děláte tady ostudu obci i starostce," řekl.

Majitelé zhruba deseti domů v obci netradičním způsobem protestují proti tomu, že jim radnice zamítla výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod podle jejich vlastního projektu. Radnice ve Pšově, která Kobylé spravuje, projektu nevěří. Místním lidem ale vadí pořád dokola vyvážet vlastní jímky.

"No udělat kanalizaci, pro Krista pána. Já sice mám jímku velikou, jenomže šest a půl tisíce dávat každý rok za vyvezení," brání protest paní Alžběta. "Stojí to spoustu peněz a vozí se to až do Karlových Varů. Občané na to nemají prostředky," přidal se pan Antonín.

Lidé se domluvili. Sehnali si prkýnka, hřebíky a venkovní toalety stloukli za jediný den. Kadibudky to ale v Kobylé nemají vůbec jisté. Radnice je může nechat rychle odstranit. "Tak asi páka by byla, protože stojí na obecním pozemku. Ale pokud nebudu mít oficiální stížnost občanů, kteří tam bydlí, tak asi ne," připouští Radmila Houdová, starostka Pšova.

Radnice lidem nabízí finanční pomoc s výstavbou vlastních čističek se vsakem. Lidé se ale bojí, že by jim splašky znečistily studny. Za výstavbu vlastní kanalizace chtějí bojovat dál. I za cenu těchto kadibudek.