Vztah víc lidí naráz? Poslanci se pohádali i o polyamorii. ANKETA

V poslední době se stále častěji mluví o takzvané polyamorii, tedy vztahu více než dvou lidí naráz. Měl by stát na tento trend nějak reagovat a lidem v těchto "skupinových" svazcích vyjít vstříc? Poslanci se o to pohádali ve čtvrteční Snídani s Novou.

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík před několika lety v rozhovoru pro časopis řekl, že by polyamorii uzákonil jako formu registrovaného partnerství. Jak to myslel a co by to takhle žijícím lidem mělo přinést?

"Je podstatné, aby se stát lidem zbytečně nemontoval do života. A naopak když může, aby jim život zjednodušoval. Řeším čistě praktické věci jako je přístup ke zdravotní dokumentaci partnera. Nebo ve chvíli, kdy je to rodina vychovávající děti, tak aby měli všichni rodiče možnost jít na třídní schůzky. Není to téma, kolem kterého bych chtěl rozpoutávat kulturní válku," nechal se ve Snídani s Novou slyšet Ferjenčík.

S jeho pohledem ovšem zásadně nesouhlasí poslanec ODS Marek Benda, kterého zarazilo i slovní spojení všichni rodiče. "Já nevím, co to znamená, je přece vždycky jasné, že je nějaký tatínek s maminkou. Myslím, že úkolem státu je chránit základní společenství rodiny, kterým je otec, matka a dítě. Pokud si začneme hrát s polyamorií, tak přicházíme k mnohoženství. Přijdou nám sem jiné kultury a řeknou: My jsme zvyklí mít čtyři manželky a co je na tom špatného? Já tohle pokládám za naprosto špatnou cestu," oponoval Benda vzápětí.

Ferjenčík kontroval, že už dnes se děje, že jsou například dvě lesbické ženy, které společně vychovávají dítě. "Není důvod, aby jim stát komplikoval život tak, jak se to dneska děje. Rozhodně odmítám, že by to byla cesta k islamizaci České republiky, takhle jsem to rozhodně nemyslel," bránil se poslanec Pirátů. I z toho důvodu podle něj podobný návrh není na pořadu dne, protože "by to vedlo ke kulturní válce." Zároveň zmínil, že on osobně žije v tradičním vztahu a má dvě děti.

"Diskuze o registrovaném partnerství je jinou diskuzí a lidé opravdu mohou žít, jak chtějí. Já se obávám, že všechny takové kroky, i když budou míněny dobře, mohou vést k zavedení mnohoženství nebo mnohomužství. Než zboříte nějaký plot, musíte zjistit, jestli náhodou neodděloval ovce od vlků," proložil Benda svoji reakci citátem.

Ferjenčík vzápětí řekl, že by přiznal možnost sňatku i homosexuálním párům, protože "to nikomu neublíží a některým lidem to pomůže." Benda sice souhlasí, že stát má rodičům do života mluvit co nejméně, ale nemyslí si, že by dozrál čas měnit registrované patrnerství na manželství.