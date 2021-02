Vztah žen s mladšími muži okolí často odsuzuje. Řeší to i Helena z Anatomie

Když si vrchní sestra Helena najde nového přítele, o několik let mladšího kolegu, ne všichni z jejího okolí jí ho schvalují. "Ale my na to nijak netlačíme. Myslím, že je to hodně o hlavě a ne o věku," myslí si herečka Jitka Schneiderová, která sestru Helenu v seriálu hraje.

A nebyli by to správní seriáloví milenci, kdyby jim scenáristé natáčení neokořenili vášnivou postelovou scénou. "Vtipný na tom bylo, že to byl první natáčecí den, první klapka a my jsme přišli, pozdravili se, svlíkli a šli do postele," dodává Aleš Petráš, který hraje Helenina seriálového partnera Matyho.

Jejich vztah bude muset překonat řadu překážek. Jestli má šanci, posuďte v úterý večer. To, že láska nezná hranic a věk nehraje žádnou roli, prožívá i spousta mužů a žen v běžném životě.

Například Ondra s Evou se seznámili v Turnově přesně před osmi lety. A láska je to jako ze sladkého románu. "Ondra ke mně běhal na koláče. Já jsem dole pekla, takže to vonělo v celém baráku a on nahoře upravoval fotografie a měl hlad," vypráví Eva Dlouhá (41) začátek vztahu s o deset let mladším Ondrou.

Vztah zákazníka a cukrářky brzy přerostl v lásku. A trochu prý za to mohou i Eviny děti, kterým je 17 a 14 let. "Ty najednou zjistily, že taky může být vedle nich dospělý chlap, který si s nimi hraje s legem," vysvětluje Eva. Mamince dvou dětí tehdy bylo přes třicet a jemu přes dvacet let.

A jak to tak v životě bývá, blízcí obou dvou jim vztah rozmlouvali. "Do mě se pustil můj otec, že jsem blázen, že chci být s partnerkou, která je starší a má dvě děti. A někteří kámoši říkali, že bych si měl ještě užívat, a ne se zaplést do takového vztahu,“ říká Ondra Poloprutský (31).

Podobnou zkušenost má i Eva: "Plno přátel mi vysvětlovalo, že ho mám jen na chvilku a že pak přijde zase další." Společně ale vybudovali cukrárnu. Zjistili, že jim je spolu báječně a své okolí o tom přesvědčili. A přišli i na to, že takový vztah má své výhody.

"Omládla jsem s ním. Změnila jsem trochu šatník. Navíc mezi mnou a dětmi stojí on, takže mi často umí lépe vysvětlit, co ty děti chtějí. On má totiž blíž k pubertě než já," směje se Eva. "No a mě Eva naučila jít si za svým cílem a nebát se," doplňuje Ondra.

Podívejte se na reportáž o jejich skutečně sladkém vztahu: