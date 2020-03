Sochu na Velikonočním ostrově srazilo auto, stála tam stovky let

Na ostrově žije něco málo přes 6 tisíc Chilanů. Dvojnásobný počet turistů sem ale každý měsíc zavítá jen proto, aby mohl tyto krásy obdivovat. Jenže ani turisté, ani tamní obyvatelé si neuvědomují, že nárůst dopravy může být pro kulturní dědictví místa fatální. To se také stalo.

Starosta Velikonočního ostrova už dříve volal po dopravních omezeních, především na posvátných místech. Neúspěšně. Nyní do jedné ze soch naboural náklaďák.







"Všichni jsou proti zpřísnění dopravních pravidel, ale my – jako městská správa – víme velmi dobře, co znamená nárůst turistů a obyvatel," sdělil Edmund Paoa listu El Mercurio. "Neposlouchají nás, a toto je výsledek. Nemluvíme pouze o archeologických pozůstatcích, jsou to posvátné prvky žijící kultury, zásadní pro svět Rapa Nui," dodal.





Pedro Edmunds Paoa řekl médiím, že došlo k nevyčíslitelné škodě. Řidič auta, jeden z tamních obyvatel, byl zatčen a pokutován za poškození.











Postavy byly vytesány původními obyvateli národa Rapa Nui. Reprezentovaly jejich předky. Na ostrově je zhruba 1 000 různých soch, které jsou známy jako moai. Každý měsíc sem tento unikát naláká tisíce cestovatelů.