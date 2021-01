Washington zavádí přísná opatření! Úřady se připravují na inauguraci

Už jen čtyři dny zbývají do inaugurace nového prezidenta Spojených států amerických Joea Bidena. Bezpečnostní opatření v hlavním městě proto nabírají na síle.

Ještě v pátek večer se ve Washingtonu dočkaly plotů kromě Kapitolu a Bílého domu také tamní památky. Dostat se už nyní nedá k Washingtonovu monumentu ani k Lincolnovu památníku.



Už teď je jisté, že v den inaugurace bude složité nejen pohybovat se po samotném Washingtonu, ale také dostat se do něj. Úřady oznámily, že se na 48 hodin uzavřou čtyři velké mosty přes řeku Potomac. Zavřou se tedy příjezdové mosty do města, a to jak pro auta, tak pro pěší.



Tamní obyvatelé se shodují na jednom. Podobně přísná bezpečnostní opatření ve městě nepamatují. "Je to hodně zvláštní. Žiju tady 10 let a nikdy jsem město takhle neviděl,“ řekl jeden z obyvatel Washingtonu Jessie.



Největší komplikace způsobují bezpečnostní opatření v dopravě. Kudy autem objet uzavřené okolí Kapitolu a Bílého domu častokrát nevědí ani dlouholetí obyvatelé. A tak jim musí pomoci policisté nebo vojáci, kteří vjezdy do uzavřených ulic hlídají. Od soboty se navíc v centru Washingtonu nesmí parkovat. Omezení platí po celý inaugurační týden. Nemilosrdně zavřené jsou také stanice metra v okolí.



Sociální síť Facebook avizovala, že ve středu zablokuje svým uživatelům možnost svolávat akce do okolí Kapitolu. Úřady dovolí jen ta shromáždění, která předem získají povolení.



Bezpečnostní opatření ve městě potrvají nejméně do čtvrtka 21. ledna. Pokud se ale situace vyostří, není vyloučeno, že se ještě protáhnou.