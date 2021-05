WhatsApp mění podmínky. Podívejte se, co vás čeká, pokud je nepříjmete

Oblíbená chatovací aplikace WhatsApp mění podmínky pro užívání. Ty je nutné potvrdit do 15. května. Podívejte se, co čeká uživatele v případě, že odmítnou přijmout nová pravidla.

Pokud chtějí uživatelé i nadále používat aplikaci WhatsApp v plném rozsahu, musí nejpozději do 15. května potvrdit, že souhlasí s novými podmínkami. V opačném případě lidem hrozilo smazání účtu.



O ten ale nakonec nikdo nepřijde. Lidé, kteří nepotvrdí nové podmínky, budou moci aplikaci používat i po 15. květnu. To však bude doprovázet řada omezení. "Pokud podmínky do tohoto data nepřijmete, váš účet nebude odstraněn. Nebudete však WhatsApp moci používat v plném rozsahu, a to do té doby, dokud podmínky nepřijmete,“ uvádí WhatsApp na webu.



Dotyční však musí počítat s tím, že po celou dobu jim bude vyskakovat upozornění s výzvou, aby odsouhlasili nové podmínky. Pokud ani poté nová pravidla nepřijmou, přijdou o určité funkce.



Uživatelé nebudou mít přístup k seznamu konverzací. I nadále však budou moci přijímat příchozí telefonáty a videohovory. Na zprávy navíc budou moci reagovat pouze přes upozornění. Po několika týdnech však ani toto už nebude možné.



WhatsApp v nových podmínkách požaduje v některých zemích přístup ke sdílení dat Facebooku. Pod ten aplikace spadá. Kromě IP adresy nebo telefonního čísla se společnost dozví také o finančních transakcích uživatelů, včetně metody platby nebo částky.



Pravidla měla vstoupit v platnost už v únoru. Facebook se však rozhodl jejich zavedení odložit kvůli vlně kritiky ze strany uživatelů. Nové podmínky ale mají dvě varianty, a to pro uživatele z Evropské unie a pro uživatele ze zemí mimo EU.



Lidé z Evropské unie si mohou oddychnout, tam se totiž technologické společnosti musí řídit přísnějšími pravidly pro ochranu osobních údajů, zejména kvůli GDPR. Aplikace WhatsApp tak nemůže požadovat po těchto uživatelích sdílení dat s dalšími společnostmi.

