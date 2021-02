WhatsApp spouští novou funkci! Ocení ji zejména příznivci videí

WhatsApp připravil pro miliony svých uživatelů novou funkci, která potěší především příznivce posílání videí. Záběrům teď půjde odstranit zvuk přímo v oblíbené chatovací aplikaci. Hodí se to v případech, kdy se chcete podělit o záběry, ale zaznělo během nich něco, co by příjemce neměl slyšet. Dá se tak předejít nepříjemným situacím.