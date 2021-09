WHO varuje před novou variantou koronaviru. Je i na Slovensku

Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala před novou variantou covidu s názvem „mí“ (písmeno z řecké abecedy). Existují totiž obavy, že by mohla být odolná proti vakcínám. Poprvé se objevila v lednu v Kolumbii. Od té doby se rozšířila do dalších zemí včetně Slovenska.