William konečně prozradil, jak Kate požádal o ruku! Vyladil to do detailu

Když v roce 2010 William požádal Kate Middletonovou o ruku, byli už dlouholetý pár. K velkému gestu se odhodlal na romantické dovolené v Keni. Všechno měl předem dokonale promyšlené, jak prozradil v pondělí večer, kdy hostil britsko-africký summit. Uvedl to deník Mirror.

Pár na své cestě zamířil k jezeru Rutundu, o kterém William rozhodl, že je ideálním místem pro tak výjimečný okamžik. Zarezervoval jim tam chatu a celý den spolu strávili rybolovem. Moc úspěšní v tom nebyli. Když se pak vrátili do chaty, princ před Kate poklekl a na prst ji navlékl zásnubní prsten se safíry, který kdysi patřil jeho zesnulé matce princezně Dianě.

Na pondělní akci William rovněž vysvětlil, proč se rozhodl velký krok učinit právě v Africe. "Africký kontinent má v mém srdci zvláštní místo. Je to místo, kam mě a bratra otec vzal krátce po matčině smrti. A když jsem se rozhodoval, kde požádat Kate o ruku, nenapadlo mě nic vhodnějšího než Keňa," prohlásil.

Kate a William byli mnohaletý pár před zásnubami. Chodili spolu sedm let. O ruku ji William požádal téměř deset let poté, co se spolu poprvé setkali. Svatba se nakonec uskutečnila 29. dubna 2011 - na tento den byl poté ve Velké Británii vyhlášen státní svátek.

Williamův mladší bratr Harry se oženil o sedm let později v roce 2018. Připomeňte si jeho svatbu s vévodkyní Meghan v reportáži TV Nova: