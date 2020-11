Woodmood – moderní dřevěné obklady

Woodmood – dřevo má náladu

Woomood designové obklady se hodí do různých interiérů i exteriérů a jak budou působit na vaši psychiku, záleží na nápaditosti vaší nebo vašeho architekta.





Nejčastěji poptávané jsou interiérové kartáčované obklady Kontrast, kde použité barvy zřetelně zdůrazní letokruhy a řezaná řada Rustik, která nejvíce připomíná neopracované dřevo. Dále jsou to například transparentní bíle voskované obklady stropů, které rozjasňují prostor. Pokračovat můžeme lakem vytvrzenými podlahami Arktik či Old Saw anebo moderními fasádami ze sibiřského modřínu Old Look, který dodá Vaší fasádě šedostříbrný tón již po pár dnech od montáže.Dřevěný obklad Dragon napodobuje spálené dřevo. Výhodou je to, že tento obklad nešpiní ani nezapáchá a přitom je tento spálený efekt velice silný. Pro zajímavost, v našem výzkumu emocí tazatelé uváděli, že v nich evokuje pocit exotiky, luxusu, nových začátků, dravosti, podnikavosti.Vytvořit si malý designový prvek za pár tisícovek u sebe doma dokáže téměř každý. Můžete se nechat inspirovat na našem videu . Na náročnější realizace doporučujeme najmout si řemeslníky.Designové dřevěné obklady Woodmood jsou zároveň ekologické a přitom moderní. Přicházejí na trh díky estonské firmě Puidukoda , která řadou Woodmood doplňuje svou tradiční výrobu obkladových a podlahových palubek.

Kontakt: Veronika Kovalčíková / veronika@wood-mood.cz / +420 731 307 588