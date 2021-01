Z budovy krajského úřadu zmizí srp a kladivo. Řeší se blbosti, tvrdí někteří

Více než 30 let po Sametové revoluci zmizí z budovy krajského úřadu v Ústí nad Labem symbol komunismu – srp a kladivo. Ve vedení kraje na tom vesměs panuje shoda. Podle některých lidí už bylo na čase, jiní tvrdí, že by bylo lepší peníze investovat do něčeho smysluplnějšího.