Z českých lesů jsou závodiště! Nelegální motokros jezdí i v CHKO

Městští strážníci plnili úlohu naháněčů - a vyšlo jim to. Motorkáři netušili, že je to lest a uhnuli do ulice, kde na ně čekalo policejní auto. Jezdci hledali skulinu k úniku, jeden z nich měl ale smůlu a skončil na služebně.

Jde o 37letého cizinec, který nemá doklady a jeho stroji chybí značka. Jezdil, kde neměl a neuposlechl výzvu k zastavení. Součet pokut, které dostane, se blíží 50 tisícům.

Stopy po motorkářích jsou patrné i v jizerskohorských bučinách v chráněné krajinné oblasti Jizerských hor. "Lidem vadí stres, ani zvířata nečekají, že je bude pořád někdo honit z místa na místo," uvedl ředitel Lesů ČR v Libereckém kraji Ludvík Říčař.

Pokud policie dopadne motorkáře přímo v lese, hrozí jim podle lesního zákona až stotisícová pokuta. Při opakovaném porušení zákazu až dvojnásobek.