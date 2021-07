Z českých nádraží zmizely oblíbené znělky. Lidé sepsali petici. ANKETA

Pardubické nádraží cestující i vlaky vítalo znělkou "Já mám koně, vraný koně". Třeba v Praze na hlavním nádraží cestující mohli slyšet část symfonické básně Vyšehrad od Bedřicha Smetany.

"V některých stanicích i ta znělka rozlišovala určitá hlášení, při příjezdu se pustila znělka Černé oči jděte spát," popsal fanoušek železnice Martin Kacetl.

Anketa Jste pro návrat různorodých nádražních znělek? Ano 83 19 hlasů Ne 17 4 hlasy Hlasovalo 23 lidí.

Jenže železniční rozmanitosti je konec. Teď už je na všech nádražích slyšet jen jednotný gong. "Tím cílem je zjednodušit a zkrátit celý systém hlášení pro cestující, aby byl přehlednější," vysvětlil Dušan Gavenda ze Správy železnic.

Jenže cestující se proti nynějšímu stavu bouří. "Přijde mi to takové monotónní a neupoutá to člověka tak. A není to vlastně, že každé město má svoji vlastní písničku," popsal jeden z cestujících. "Kdyby to bylo pestřejší, člověk by hned věděl, že přijede do Kolína nebo Strážnice," uvedl další.

Za zachování původních znělek na nádražích dokonce už vznikla petice, její autoři ji chtějí předat Správě železnic. "Tu internetovou petici máme v plánu předat do konce příštího týdne," doplnil Kacetl.

"Pro Správu železnic je prioritní podávání vizuálních informací," reagoval Gavenda. Pokud autoři za pomoci internetové petice neuspějí, připraví prý písemnou, která má větší právní závaznost.