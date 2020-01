Z Číny chce pryč pět Čechů. Vláda zvažuje, že pro ně pošle speciál

Pět českých občanů, kteří se chtějí z Číny dostat zpět domů. A několik možností, jak jejich žádosti o evakuaci vyhovět. Ministerstvo zahraničí jedná s Francií i Německem, ve hře je i Velká Británie. Premiéru Babišovi ale pomalu dochází trpělivost.

"Uvažujeme o tom, že pokud by to nebylo do soboty vyřešené, že tam pošleme náš speciál," nechal se slyšet předseda vlády a šéf hnutí ANO.

Otazníky se objevují i kolem toho, kdo by případný přesun Čechů zaplatil. A to jak z Číny do Evropy, tak zpátky domů. Ministerstvo zahraničí zatím jasno nemá.

"Řešíme i otázku nákladů s tím spojených. Jelikož se skutečně jedná o mimořádnou událost, tak můžeme zajistit garance ze strany ministerstva zahraničních věcí, využít prostředky, které má naše konzulární sekce," uvažuje ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Jedno je jisté - Čechy čeká po příletu z Číny karanténa. Dohady proto probíhají i kolem toho, kde čtrnáct dní v izolaci stráví.

"Řešíme, jestli poté, co se dostanou do Evropy, budou izolováni v té zemi, kam přiletí, což dává svoji logiku. Nebo, pokud by to bylo blíže, než je Francie našemu území, tak bychom je transportovali do České republiky," nastiňuje náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula.

Podle prvotních informací měli být dva čeští studenti z Wu-chanu evakuováni už ve středu francouzským letadlem. Jeden z nich ale později napsal na sociální sítě, že v Číně zůstává a odletí nejdříve v sobotu.