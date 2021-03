Z Davida Krause je novopečený otec! Zázrak zázraků, chlubí se dcerkou

"Rád bych se s vámi podělil o tu nejkrásnější zprávu. Narodila se nám nádherná, zdravá holčička jménem Ester. Splnil se mi sen všech snů," rozplýval se nadšený novopečený tatínek na instagramu.

David Kraus přitom nešetřil chválou. "Děkuju nejvíc její mamince, na kterou jsem moc pyšný. Je to ten největší zázrak zázraků, díky kterému se vám v jednom okamžiku změní život...“ dodala hvězda pořadu Tvoje tvář má známý hlas.

Davidova o dvacet let mladší partnerka Sarah Opravilová přivedla holčičku na svět ve stejné porodnici, ve které rodila i herečka Veronika Arichteva. "Mnohokrát děkuji porodnici v Podolí za skvělou péči a jejich dobrou náladu v této nelehké době. Sledoval jsem s respirátorem, jak se chovají k ostatním lidem. Neskutečná pozornost a ohleduplnost. Každý je tam VIP a tak to má být. A to se tam rodí v podstatě nepřetržitě,“ nadšeně oznamoval.

Co se fotografie dcery týče, tu David Kraus zveřejnit nechtěl. "Je to pro mě teď velmi soukromé a křehké," vysvětlil.

Zpěvák a herec se dcery dočkal zhruba dva a půl roku poté, co se rozešel s tenistkou Barborou Strýcovou. Ta ho po třech let vztahu opustila kvůli lásce k šéfredaktorovi známého ženského časopisu.

Davida Krause si diváci TV Nova mohou pamatovat zejména pro jeho působení v show Tvoje tvář má známý hlas, kde si střihnul hned několik zajímavých rolí. Mezi nejoblíbenější proměny patří i jeho převtělení do Waldemara Matušky.

Na video se podívejte zde: