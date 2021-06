Z děčínské zoo utekl makak chocholatý. Chytili ho v lakovně

Primáta přivezli do děčínské zoo minulý pátek. Podle mluvčí zahrady Aleny Houškové nebyl makak zvyklý na výběh. "Asi hledal skulinku a podařilo se mu ji zřejmě najít,“ sdělila Houšková.

Samce se podařilo po několika hodinách chytit. Zvířeti se ale povedlo utéct poměrně daleko od zoo. Chovatelé ho našli v přibližně tři kilometry vzdálené ulici.

"Volala spousta lidí, ti hlásili jeho polohu. Primát nakonec seběhl do ulice Teplická, kde se ho podařilo zahnat do lakovny. Tam ho chovatelé následně uspali," doplnila Houšková. Nyní musejí pracovníci zahrady vyřešit převoz samce zpět do zoo.



Chovatelé apelovali na lidi, aby byli velmi opatrní, protože zvíře mohlo být nebezpečné. "Prosíme všechny, kdo by ho eventuelně viděli, aby se k opici zbytečně nepřibližovali, nesnažili se zvíře chytat nebo krmit,“ informovala na facebooku děčínská zoologická zahrada.



Loni se podařilo z jihlavské zoo utéct dvěma vzácným opicím. Jedna z nich se dokonce dostala ven mimo areál zahrady. Ve městě ji pak naháněli ošetřovatelé, kterým se po hodině podařilo primáta chytit v Teplické ulici.