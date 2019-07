Z HVĚZDÁRNY KLEŤ NA MĚSÍC A DÁL

Jihočeská Hvězdárna Kleť slouží jako "kosmická hlídka", jedna z observatoří celosvětové sítě sledující pohyb asteroidů, které se přibližují k Zemi a mohou naši civilizaci ohrozit potenciální srážkou. Pomocí měření přesných poloh objektů na obloze zpřesňují kleťští astronomové výpočty drah a přispívají tak i k výpočtům případných srážek.



Hora Kleť je nejvhodnějším místem pro hvězdárnu široko daleko. Najdete ji v krásné a čisté přírodě Chráněné krajinné oblasti Blanský les u Českého Krumlova poblíž Českých Budějovic. Všechna okolní města jsou o půl kilometru níže a jejich světla mají tedy na pozorování oblohy jen minimální vliv.



Astronomové z Kleti zkoumají naše nejbližší vesmírné okolí - zaměřují se na malá tělesa Sluneční soustavy: planetky

a komety . Na svém kontě mají více než tisíc potvrzených objevů. Tím se Kleť řadí do úzké evropské špičky. Kromě tisícovky planetek zde bylo objeveno i několik komet.



KLENOT

ASTROLÉTO NA KLETI

„Systematicky se výzkumu blízkozemních objektů věnujeme od roku 1994 jako jedna z prvních observatoří na světě. Kosmická hlídka na Kleti se podílí i na Bílé knize OSN ohledně případných srážek a ochrany života na naší planetě,“ říká Miloš Tichý, astronom a vedoucí Observatoře Kleť, objevitel komety 196P/Tichý. „V současnosti úzce spolupracujeme s Evropskou kosmickou agenturou ESA,“ dodává.Ke sledování blízkozemních asteroidů se na Kleti používá nejmodernější (a druhý největší) český dalekohled - teleskopo průměru hlavního zrcadla 106 centimetrů. Nachází se zde i vůbec největší čočkový dalekohled v Čechách, refraktor o průměru objektivu 30 centimetrů a ohniskové délce 4,5 metru.„Observatoř Kleť je určena hlavně pro astronomický výzkum. Během letní turistické sezóny ale rádi necháme návštěvníky nahlédnout s námi do vesmíru,“ zve k prohlídce Jana Tichá, ředitelka hvězdárny. „Návštěvníci se u nás podívají do velké hvězdářské kopule, jedné ze dvou na observatoři, spatří velký zrcadlový dalekohled a největší čočkový dalekohled v ČR. Tímto přístrojem ukazujeme v přímém přenosu Slunce s jeho slunečními skvrnami. Na to však potřebujeme jasné počasí.Uvnitř kopule je také připravena výstava fotografií planetek a komet, takže do vesmíru nahlédnete i při nepříznivém počasí.“Byli jsme na Měsíci! Letošní „“ též připomíná výročí 50 let od prvního přistání člověka na povrchu Měsíce. Jak probíhal let a jak vypadá náš přírodní satelit zblízka? Projekt Apollo slaví půl století a nepřestává udivovat. K nastínění této slavné události jsou připraveny obrazové panely a zajímavé vyprávění.Observatoř Kleť má otevřeno denně až do konce srpna. Jednotlivé prohlídky začínají vždy v 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30 hodin. Podrobnosti najdete na webových stránkách Observatoře Kleť Nejlepší přístup na vrchol Kleti je pěšky či na kole po značených turistických a cyklo-turistických cestách od Českého Krumlova, Zlaté Koruny, Červeného Dvora či Holubova, případně sedačkovou lanovkou z Krasetína.