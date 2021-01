Z ikonické katedrály v Salisbury je očkovací centrum s varhanní hudbou

Místní praktičtí lékaři vyzvali pacienty ve skupině nad 80 let, aby si přišli do více než 800 let staré katedrály pro své první dávky vakcíny. Podle tiskové agentury PA Media dostalo ve Velké Británii do soboty první dávku vakcíny Covid-19 více než 3,23 milionu lidí.

Podle oficiálního twitterového účtu NHS Salisbury byli prvními příjemci vakcíny bývalý letový seržant RAF a ocasní střelec Lancaster Louis Godwin (95).

„Bylo naprosto úžasné vstoupit do této nádherné budovy a dostat injekci,“ řekl Godwin v rozhovoru pro zpravodajskou agenturu PA Media. Podle jeho slov pro něj očkování nebylo žádný problém a nebolelo ho.

COVID-19 vaccinations happening today at @SalisburyCath. The centre is led by local GPs and is well underway. One of the first to get their jab was Louis Godwin, a former WW2 RAF tail gunner who said, "It's so easy. Anybody who can, should get it as soon as they can." @NHSBSWCCG pic.twitter.com/OGvSOmORsO