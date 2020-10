Z irského přístavu zmizel ikonický samotářský delfín Fungi

Fungi (Houba), jak se tento delfín skákavý jmenuje, se u přístavu objevil v roce 1983 a od té doby se z této lokality nevzdálil ani na jediný den. Díky své přátelské povaze a lásce k lidem se tento divoký mořský savec stal irskou celebritou, za kterou do malého přístavního městečka přijížděli turisté z celého světa.

Delfín, který byl dokonce pro svůj samotářský způsob života zapsán i v Guinnessově knize rekordů, byl naposledy spatřen minulý čtvrtek, když plaval vedle rybářského člunu. Místní rybáři se nyní obávají nejhoršího.

„Je to pro něj naprosto bezcharakterní. Vždycky zmizel maximálně tak na čtyři nebo pět hodin," řekl pro CNN Jimmy Flannery, předseda Dingle Dolphin Boat Tours.

Flannery, který provozuje lodní výlety za Fungim již 33 let, koordinoval každý den vyhledávací týmy od samotného spuštění pátrání.

„Do soboty jsme na pátrání nasadili 12 lodí a v neděli potápěči z týmu Mallow Search and Rescue provedli rozsáhlou prohlídku zátok a vstupů do přístavu, kde byl Fungi obvykle pozorován. Rybáři provedli také sonarový průzkum mořského dna, ale delfín zmizel bezestopy.

Přestože je oficiální pátrání nyní zastaveno, místní obyvatelé bedlivě sledují hladinu v naději, že se jim podaří zahlédnout aspoň nějakou stopu po milovaném delfínovi. „Jak dlouho to bude trvat?“, ptá se Flannery. „Funghi je součástí všech našich životů. Žijeme v naději, že by se mohl znovu vrátit.“

Flannery věří, že na jeho zmizení mohou mít vliv omezení kvůli Covid-19, stejně jako během prvního irského lockdownu od března do května, kdy většina lodí vůbec nevyjížděla na moře. Výletní lodě tak po sedmatřiceti letech přišly o hlavní atrakci. „Možná cítil, že něco není v pořádku. Možná si myslel, že svět už není jak býval a prostě odplaval dál,“ dodal Flannery.

Fungie je však přibližně 40 let starý a Simon Berrow, hlavní vědecký pracovník a úřadující generální ředitel skupiny Irish Whale and Dolphin Group, uvedl, že průměrná délka života delfínů skákavých je 30 až 40 let.

Dodal, že Fungieho zmizení se dalo očekávat. „Vždy to tak bude - Fungi se jednoho dne už prostě neukáže, a bude to tak lepší, než aby jeho mrtvé tělo vyplavilo moře v Dingle,“ řekl Berrow CNN.