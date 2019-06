Z lupiče v domě na Floridě se vyklubal obří aligátor! VIDEO

"Když jsem vešla, tak na mě zíral, jako kdyby tam prostě patřil odjakživa," popsala Floriďanka místnímu portálu Spectrum News.

Samec aligátora se do domu dostal tak, že rozbil nízko položená okna. Wischhusenová se po setkání s predátorem tváří v tvář zavřela v ložnici a zavolala policii. Ale nebyla první.

Velkého aligátora si totiž už krátce předtím všimla jiná žena, která v okolí roznášela noviny. To se pro změnu snažil dostat do kanalizace.

We know you've been chomping at the bit for more visuals from today's alligator trespassing in Clearwater The male alligator was 10 to 11 feet in length. During the apprehension, the alligator knocked over several bottles of wine. The red liquid in the video is wine, not blood. pic.twitter.com/x6ktib6ajl