Z milenky vdanou paní. Radek John se oženil s bývalou modelkou

Radostnou novinku oznámil světu pár prostřednictvím sociálních sítí. "10. 7. 2021, přesně ve 12:00 jsme si řekli své ANO. Nádherně jsme si ten den užili, tak se s Vámi o to naše štěstí podělíme," oznámila na facebooku čerstvě vdaná paní a připojila i několik fotografií z velkého dne.

Uběhlo několik dlouhých let, než se modelka dočkala své vysněné svatby. S Radkem Johnem se dala dohromady už před 16 lety, v té době ale ženatý byl. Utajit se mu podařilo nejen milenku, ale i nemanželskou dceru. Skandály vyústily v rozvod s herečkou Zlatou Adamovskou.

Adamovská je už nyní několik let šťastně vdaná za hereckého kolegu Petra Štěpánka. A své "ano" si řekli i John s Markétou. "Miluji svého muže, jsem opravdu celá jeho, takže budu nosit jeho příjmení. Nedivte se prosím tedy, Zámyslická mizí a od včerejška jsem Markéta Johnová," oznámila v neděli.

Ke svatebnímu dni se vyjádřil i sám Radek John. "Není to první společný výlet ani sestěhování, jak v příkladech co uvádět mezi významnými událostmi, navrhuje facebook. To máme dávno za sebou. A před sebou doufám dlouhou společnou cestu zahradami rajských potěšení, na kterou jsme se vydali už před lety a která nás natolik okouzlila, že jsme se rozhodli slíbit si a oficiálně to zpečetit, že z ní už nesejdem," sdělil.

