Z mostu padají mnohakilové kusy omítky! Lidé se pod ním bojí chodit

Pardubice mají problém s dalším mostem - jde o 54 let starý nadjezd u nemocnice. Padající mnohakilogramové kusy omítky ohrožovaly chodce i zaparkovaná auta. Opravovat se ale v nejbližších dvou letech stavba nebude.

Když Československo obsadili Sověti, most už tři roky stál. Kdo pod ním v novém tisíciletí chodí, měl by se dívat nad sebe. Občas tam totiž padají kusy omítky. Jedna prasklina v mostu má metr a na druhé straně je další, která je ještě mnohem delší. Jinde se drolí zdivo.

Most se začíná loupat už na prvních metrech - rozhodně ne po kamínkách, ale rovnou po pětikilových deskách. Za zrezivělým plechem jsou dilatační spáry a i tady se materiál drolí. "Několikrát úlomky spadly vedle mě," potvrdil jeden z obyvatel Pardubic. Jiní tvrdí, že se pod mostem bojí chodit.

"Omlátilo se to, co bylo volné. Doufám, že k ničemu podobnému už nedojde," uvedl náměstek pardubického primátora Petr Kvaš. Odkazoval zřejmě na případ, kdy se před dvěma lety rovnou zřítila celá římsa a radnice most opravila pletivem.

K opravě radnice prý přistoupí, až projekt doplní o nový odbočovací pruh k nemocnici. Bude to ale nejdřív za dva roky. "Stát to bude určitě přes sto milionů," přiblížil Kvaš.

Bez růžové budoucnosti jsou zatím i dva pardubické mosty přes Chrudimku. S požehnáním radnice tam nyní někdo natáhnul maskovací síť a dílo prý považuje za umění. Čeká se na statika, který rozhodne, které přemostění bude vhodné přednostně opravit.

V Česku je více než 1500 mostů v havarijním stavu a jen třetina se má letos dočkat opravy. Stavební povolení má už třeba i nová trojská lávka přes Vltavu.