Z mostu u Boleslavi spadl kus betonu přímo na auto! Kontrolou prošel

Při běžném pohledu si možná ani ničeho nevšimnete. Když se ale záběr zpomalí, je jasné, co řidiče, který měl na palubní desce kameru, vylekalo. Z mostu spadlo na auto jedoucí před ním něco, co se odrazilo od střechy a skončilo roztříštěné na kusy u středových svodidel.

"Blesklo mi to hlavou až po několika vteřinách, hned sem si neuvědomil, co se vlastně stalo," popsal svědek Jiří Novotný. Podle něj rozhodně nešlo o něco, co by odlétlo z projíždějícího nákladního auta. Z mostu prý odpadl kus betonu.

Jet pod mostem někdo v kabrioletu nebo motorkář, mohlo vše dopadnout tragicky. Řidič, na jehož auto úlomek spadl, si možná ani neuvědomil, co se stalo. "Moc prosíme, aby se nám řidič toho červeného auta ozval. Jednak pokud mu vznikla nějaká škoda, tak ať to řešíme, a také abychom zjistili, odkud a co přesně padalo," vybídl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Most je 28 let starý a poslední kontrola jeho technického stavu proběhla loni v říjnu. A výsledky prý byly uspokojivé, což znamená, že stavba nevyžaduje akutní rekonstrukci. V nejlepším stavu ale také rozhodně není. Sami jsme se o tom přesvědčili. Občas je vidět prasklina, nějaká ta armatura a kusy pláště jdou odloupnout jako nic.

Podle ŘSD prý ale žádné další nebezpečí nehrozí. Most každopádně čeká důkladná kontrola a časem i nákladnější zásah. "Je tady samozřejmě nějaká vyhlídka na rekonstrukci," ujistil Rýdl.

Podobný případ se stal před časem na dálnici D46, kde ale auto projíždělo pod mostem v rekonstrukci. V zimě zase mohou řidiče ohrožovat padající rampouchy. Už se ale staly i případy, kdy někdo po autech z mostů přímo cíleně něco házel. Na D1 u Hranic na Přerovsku to byly třeba špalky.