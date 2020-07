Z Natálky roste mladá slečna. Krásně se usmívá, trápí ji ale zdravotní potíže

Už je to 11 let od žhářského útoku čtyř neonacistů na rodinný dům ve Vítkově na Opavsku. Tehdy dvouletá Natálka utrpěla popáleniny na 80 procentech těla a přežila jen zázrakem. Tento děsivý příběh zasáhl lidi nejen u nás, ale i v zahraničí. Za Natálkou se vydal štáb televize Nova a vy se podívejte, jak se jí dnes daří.

Z Natálky se stává slečna, teď dokončila šestou třídu. Miluje tanec i plyšové medvědy. "Škola je v pohodě, tam pořád chodím s ní, vysvědčení měla celkem dobré, nestěžuju si," řekla Natálčina maminka.



V dubnu 2009 útočníci ve Vítkově na Opavsku do domu, kde spala Natálka se sourozenci a rodinou, hodili zápalné lahve. Maminka jí musela z ohnivého pekla vytáhnout za vlasy. Natálka utrpěla popáleniny na 80 procentech těla, malá bojovnice si ale život vybojovala.



Natálka je zamlklá a podle rodiny je to tak pořád. Povídá si jen s příbuznými nebo s papouškem. "S lidmi se vůbec nebaví, nevím, čím to je, ani do kolektivu nechce, nechce se stýkat, je furt se mnou," vyložila její maminka. Ve škole jí jde hlavně hudební výchova a výtvarka.



Stále víc si prý uvědomuje, že nikdy nebude jako ostatní. Hlavně je nyní ve věku, kdy už pokukuje po klucích. Navíc to, co se před lety stalo, se jí stále vrací, pořád se ptá na prsty, o které přišla, i na jizvy. Navíc ji čeká další operaci kůže. "Ona hodně roste, ta kůže s ní neroste tak, jak má, už ji to začíná i někde táhnout," přiblížila maminka.



Útočníci David Vaculík, Jaromír Lukeš a Ivo Miller už za sebou mají více než polovinu trestu. Čtyři výjimečné tresty, dohromady přes 80 let. Natálka si ale bolesti na těle i na duši, i když se tak krásně usmívá, ponese celý život.