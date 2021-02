Z nejhoršího se stal nejlepší. Situace ve Zlínském kraji se výrazně zlepšila

Ještě před třemi týdny na tom byl Zlínský kraj nejhůře v republice. Nyní tam ale počty hospitalizovaných pacientů s covidem-19 klesají. Díky tomu klesá i protiepidemické skóre PES. Aktuálně dokonce spadlo na hodnotu 57, tedy do třetího stupně a Zlínský kraj je tak na tom nejlépe ze všech krajů.

Na podzim i začátkem ledna pandemie covidu-19 Zlínsko tvrdě zasáhla. Nemocnice rušily běžná oddělení, všude byli covidoví pacienti. Mnohé pacienty sanitky převážely do jiných krajů. Teď je ale situace opačná.

"Myslím si, že by se to dalo možná vysvětlit tím, že Zlínský kraj byl v určitém smyslu napřed v té infekci, tzv. rychleji ta čísla vyběhla, o to dřív ta čísla padají," popsal možný důvod primář ARO Tomáš Gabrhelík.

Protiepidemický systém PES východ Moravy dokonce řadí do třetího stupně. Například urologické oddělení ve zlínské nemocnici, které sloužilo ještě minulý týden jako covidová stanice, už nyní funguje normálně a na pokojích má prvních šest pacientů.

Chybějící zdravotníci jsou ale i tady velký problém. "Personálu máme akorát tak na pokrytí urologických služeb," uvedla vrchní sestra urologie Jaroslava Kučerová.

Ještě před týdnem bylo ve zlínské nemocnici osm covidových stanic, nyní je to šest. Začátkem ledna bylo ve všech krajských nemocnicích 415 covid pozitivních pacientů, teď je to 233.

"Budeme v tomto týdnu ještě řešit, zda bude možné ještě nějakou stanici překlopit do standardního necovidového režimu a zda bude možné pomýšlet, jestli bychom se mohli vrátit k některým plánovaným výkonům," řekl mluvčí zlínské nemocnice Egon Havrlant.

Lékaři si sice mohou trochu vydechnout, ještě ale není vyhráno. "Kraj je na tom sice relativně dobře, ale pořád se řadíme mezi pět nejzasaženějších nemocnic," varuje primář ARO.

Obavou je hlavně britská mutace. Ta by mohla na Zlínsku znovu zvýšit počty pacientů.