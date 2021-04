Z nigerijské věznice uprchlo při ozbrojeném útoku přes 1800 vězňů

Podle národního vězeňského úřadu se útok odehrál ve státě Imo. Útočníci si podle pondělního prohlášení doslova prostříleli cestu do věznice Owerri, ze které pak osvobodili stovky vězňů. Napadení věznice provedla skupina útočníků, která před areál přijela v pick-upech a autobusech.

"Mohu potvrdit, že velení nigerijské vězeňské služby ve věznici Owerri bylo napadeno neznámými ozbrojenci," řekl agentuře AFP mluvčí státní vězeňské služby Imo James Madugba a dodal, že počet uprchlých vězňů ještě nebyl potvrzen. Dodal však, že situace je již pod kontrolou.

K útoku se zatím nepřihlásila žádná skupina, ačkoli prezident Muhammadu Buhari označil útok za "teroristický čin" provedený "anarchisty" a vyzval bezpečnostní síly, aby útočníky a uprchlé vězně zajaly. Věznice v nejlidnatější africké zemi jsou často přeplněné a až 70 procent vězňů v nich čeká na soud ve vazbě, která může trvat i několik let.

Guvernér sousedního státu Abia preventivně vyhlásil ve dvou tamních městech z důvodu bezpečnosti noční zákaz vycházení, aby ochránil místní obyvatele.

Stát Imo je součástí regionu, který je již dlouho ohniskem operací nigerijských separatistických skupin a kde v současné době panuje napětí mezi federálními úřady a domorodým obyvatelstvem Igbo.

