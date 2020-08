Z ostravské chemičky unikal plyn. Obyvatele vyděsil oranžový dým

Dispečer ihned po úniku plynu zapnul varovný systém. Informaci sděloval místní rozhlas. Mrak bylo na obloze vidět asi dvacet minut. Obyvatele byli upozorněni, že mají dostatečně uzavřít okna a nevycházet. Továrna měla dva týdny odstávku kvůli generálním opravám a teprve dnes spouštěla provoz.

"Dnes ráno po sedmé hodině došlo k poruše na turbodmychadle, turbokompresoru kyseliny dusičné a tím došlo k poklesu tlaku v dané výrobně a došlo k výronu nitrozního plynu,“ informovala mluvčí firmy BorsodChem Miroslava Jeřábková.

Vlastníkem firmy je maďarská společnost spadající do čínského holdingu. Chemička vyrábí hlavně anilin, který je potřeba k výrobě třeba těsnění oken. Podle firmy zaměstnanci ani obyvatele ohroženi nebyli.

"Všechny orgány byly o této poruše informovány v žádném případě se nejedná o havárii, která by ohrozila jakkoliv životy,“ dodává Jeřábková.

Není to první první porucha. Výrobna, která způsobila únik plynu patří k jedné z nejstarší v továrně. Firma proto plánuje její odstavení do dvou let.