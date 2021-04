Z plamenů zpět do krásy. Od požáru Notre-Dame uběhly 2 roky. SROVNÁNÍ

Dnes jsou to přesně dva roky, co světoznámou pařížskou katedrálu Notre-Dame během rekonstrukce zachvátil mohutný požár, který jednu z chloub francouzské metropole výrazně poničil. Připomeňte si celou událost i v obrazovém srovnání, které pro vás redakce TN.cz připravila.

Pondělí 15. dubna 2019 se stalo dnem, kdy se z rekonstrukce věhlasného svatostánku stala v mžiku spíše devastace. V prostoru střechy Notre-Dame totiž vypukl požár, který zuřil až do dalšího dne.

Rekonstrukce tak z pochopitelných důvodů nabobtnala - objemově, finančně i časově a stále není zdaleka hotová. Jak připomíná portál Deutsche Welle, plány na obnovu známé katedrály budí i dva roky po samotném požáru kontroverze a spory.

Minulý měsíc například francouzský ministr zemědělství Julien Denormandie a jeho kolegyně zodpovědná za kulturu Roselyne Bachelotová odcestovali do lesa Bercé, kde vlastnoručně označili některé ze staletých dubů, které mají posloužit k přestavbě střechy, kterou zdevastoval oheň. Celkem jsou stromů potřeba dvě tisícovky. Použity mají být k tomu, aby katedrále navrátily důstojnost a vzhled, které měla před samotným požárem.

Proti plánům na rekonstrukci svatostánku se ale ve Francii i protestovalo, do obnovy Notre-Dame výrazně mluvil i prezident Emmanuel Macron. Ten totiž bezprostředně po katastrofě slíbil, že katedrála bude opravená do pěti let, zároveň ale chtěl její zničené části přestavět v moderním hávu. Podlehl až tlaku expertů, kteří horovali za rekonstrukci v historickém duchu.

Peníze na opravu katedrály posílají i statisíce dárců z celého světa - dosud přispěli sumou asi 833 milionů eur, tedy přes 21 miliard korun. Podle Deutsche Welle se nicméně slíbený pětiletý termín stále více jeví jako nereálný.

Připomeňte si ve fotogalerii i ve videu pod titulkem článku, jak katedrála Notre-Dame vypadala před předloňským požárem, během něj i po něm.

GALERIE: Katedrála Notre-Dame

