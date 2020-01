Z plzeňského parku si někdo udělal střelnici! Díry svědčí o větší ráži

Lednici, pouliční lampu a kbelík s dírami po kulkách v parku nedaleko Obchodního centra Plaza nalezl v sobotu ráno muž, který tam venčil svého psa. Nález okamžitě nahlásil policii. Na případ upozornil zpravodajský portál Krimi Plzeň.

Případem se již zabývá policie. "Na místo vyjela policejní hlídka, nalezené předměty a stopy zajistila. Prověřujeme okolnosti případu, zda-li se jedná o průstřely," uvedla policejní mluvčí Ivana Jelínková.



"V lednici se nachází několik průstřelů od zbraně větší ráže než je 7,65 mm, stejně tak jsou průstřely i v kbelíku. Mohlo by jít o ráži například 9 mm, 38 Special, .357 Magnum či .40 S&W, které jsou u nás běžně používané, nevylučuji také, že by mohlo jít i o perkusní zbraň v ráži do .44. Počet střel i fakt, že na místě nebyly nalezeny nábojnice, by mohl ukazovat na to, že střelec používal revolver," uvedl odborník na střelné zbraně pro Krimi Plzeň.