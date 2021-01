Z polních nemocnic zřejmě budou očkovací centra. Zatím leží ladem

Brněnská a pražská polní nemocnice – dvě zařízení, ve kterých nikdy neležel pacient, ale přesto budou hrát v boji s pandemií zásadní úlohu. Když je stavěli, řada lidí si klepala na čelo. Vozit nemocné do výstavního pavilonu znělo jako nouzové řešení pro válečné časy.

"Nás může postihnout něco dalšího, to znamená, že bych teď nerada ukvapeně dělala závěr o rušení nemocnice," namítla brněnská primátorka Markéta Vaňková. Prozíravost se vyplatila a teď by zdravotníci polní nemocnice nejraději rozpůlili, aby mohly plnit hned dvě funkce.

Ve stejnou dobu, kdy rostou počty pacientů, musejí lékaři naočkovat statisíce lidí. "To protínání není možné, takže buď tam budeme očkovat, nebo hospitalizovat lidi," vysvětlil ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba.

Nikdo ale nedokáže rozhodnout, co bude dřív. Bleskové nárůsty nakažených mohou způsobit, že polní nemocnice za několik týdnů obsadí pacienti. Při podzimní vlně se zdravotníci této variantě vyhnuli jen těsně.

Bylo to o pouhé dny a nyní je situace podobná. Dilema zatím řeší nedostatek vakcín. Velká očkovací centra by zela prázdnotou stejně jako v Německu. Lékaři se u západních sousedů přesto inspirovali.

Německá vakcinační centra mají za sebou už dva zátěžové testy, a to stejné plánují zdravotníci i u nás. V záložní nemocnici na brněnském výstavišti by mohli očkovat už příští týden.

"Budeme provádět zátěžové testy. Já nechci říct, že bude jeden, my si musíme vyzkoušet, jak bude fungovat objednávání, logistika," upřesnil Ondřej Ludka, zdravotnický náměstek Fakultní nemocnice Brno.

Jako první by mohli dostat vakcínu v brněnské polní nemocnici policisté a hasiči, kteří přicházejí do kontaktu s nakaženými. V plném provozu by tam zdravotníci měli naočkovat až tři tisíce lidí denně.